Как избежать "кофейной" зависимости

Зависимость от кофеина - социально приемлемая форма наркомании.В этом убеждена профессор Лаура Джулиано. У многих зависимость настолько сильна, что фиксируются признаки синдрома отмены, и они просто не могут уменьшить объемы потребления напитков, содержащих кофеин, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Причем людей даже не пугают беременность, болезни сердца или кровотечения, плохо совместимые с потреблением кофеина. Психологи призывают серьезно отнестись к "кофеиновому расстройству", предоставив людям возможность лечения. Кстати, в прошлом году Американская ассоциация психиатров признала "кофеиновое расстройство" реальной проблемой.

Более 50% людей, регулярно потребляющих кофеин, отмечают: им трудно отказаться или сократить потребляемый объем. Если человек с кофеиновой зависимостью не получает свою порцию кофеина, у него проявляется синдром отмены - головные боли, усталость, проблемы с концентрацией, ощущение простуженности, тошнота и мышечные боли.

Эксперименты показали: 50% людей страдали от головных болей, когда их лишали кофе, а 13% было настолько плохо без дозы кофеина, что они не могли нормально работать. Врачи советуют здоровым людям не потреблять более 400 миллиграммов кофеина в день (2-3 чашки кофе). Лимит для беременных - менее 200 миллиграммов в день. Также урезать кофеин следует людям с тревожностью, бессонницей, высоким давлением, болезнями сердца, недержанием.