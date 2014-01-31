Гормональные препараты могут привести к панкреатиту

Каролинский институт предупреждает: гормональная заместительная терапия иногда приводит к острому панкреатиту, пишет Meddaily.ru со ссылкой на "Ремедиум". Это доказал анализ данных 31500 пациенток, переживших менопаузу (48-83 лет).

Некоторые из них принимали гормональные препараты и впоследствии обращались к врачам за помощью в связи с острым панкреатитом. Определенная модель позволяла вычислить относительный риск развития заболевания. Оказалось, у женщин, принимавших гормоны, на 57% повышается риск острого панкреатита.

Но абсолютное число случаев заболевания было сравнительно небольшим: 71 случай на 100000 человеко-лет среди пивших гормоны и 52 случая - среди женщин, не пивших гормоны. Самые тревожные показатели были у женщин, систематически принимающих гормональные средства, и тех, кто принимал их более 10 лет.