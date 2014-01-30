В Мексике более 250 человек умерли от гриппа, болеет еще 2,4 тысячи

Число человек, скончавшихся от различных видов гриппа в Мексике за неполный первый месяц года, составило уже 255, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения латиноамериканской страны.

Несколько дней назад эта цифра составляла 135. Сейчас общее число заболевших оценивается в 2,4 тысячи. Большая часть случаев гриппа - более 2 тысяч - относится к так называемому свиному гриппу подтипа H1N1.

В Мексике ширится кампания по вакцинации населения. По данным властей, уже сделано более 850 тысяч прививок. Пункты вакцинации работают на станциях метро и в других видах общественного транспорта, а также в международном аэропорту Мехико.

В среду к вакцинации подключился парламент страны – были привиты депутаты и служащие.

Впервые вспышка штамма вируса, которую сразу назвали свиным гриппом, произошла в апреле 2009 года в Мексике. Заболевание обнаруживали поначалу только у свиней, но вскоре симптомы гриппа стали проявляться у людей. За короткий период времени грипп A/H1N1 охватил большое количество стран.