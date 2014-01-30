Британцы нашли причину особой опасности туберкулеза из России

Как оказалось, помимо имевших место в последние 20 лет массовых нарушений протоколов лечения этого заболевания в России, большую роль в процессе играют биологические факторы - у "русских" штаммов присутствует ранее не выявлявшаяся компенсаторная мутация, обеспечивающая не только их мультирезистентность, но и высокую заразность. Результаты исследования, проведенного группой специалистов из Queen Mary University (Лондон, Великобритания) при участии сотрудников Самарского областного тубдиспансера, опубликованы в журнале Nature Genetics.

Резкий рост случаев туберкулеза, а также распространение его лекарственно-устойчивых форм на территории России и других бывших республик Советского Союза с начала 1990-х годов связывают с коллапсом государственной системы здравоохранения и массовым нарушением протокола лечения этого заболевания. Так, по данным на август 2012 года, в России суперустойчивость к терапии (резистентность к трем линиям антибиотиков, включая фторхинолоны) выявлена примерно в каждом десятом случае туберкулеза (11,3 процента). По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространенность суперустойчивой инфекции в мире в среднем составляет 5,4 процента всех случаев туберкулеза. Самарская область - один из самых неблагополучных по туберкулезу регионов РФ. По статистике областного Минздрава на ноябрь 2013 года, количество заболевших в регионе превышает 23 тысячи человек, причем отмечается рост распространения лекарственно-устойчивых штаммов возбудителя болезни.

Авторы исследования под руководством микробиолога Фрэнсиса Дробниевски (Francis Drobniewski) провели полногеномное секвенирование штаммов бактерий Mycobacterium tuberculosis, выделенных из тысячи изолятов, полученных от пациентов Самарского областного тубдиспансера. Выяснилось, что почти половина из них (48 процентов) имеет признаки мультирезистентности (устойчивости к двум антибиотикам первой линии, изониазиду и рифампицину), а в 16 процентах таких изолятов также присутствуют мутации, делающие их устойчивыми и к антибиотикам второго ряда, в частности к канамицину.

Кроме того, у 65 процентов мультирезистентных изолятов была выявлена ранее неизвестная компенсаторная мутация, позволяющая бактериям преодолевать связанный с развитием устойчивости эффект снижения способности к быстрому размножению и способствующая росту вирулентности микроорганизмов и повышению заразности инфекции.

Таким образом, делают вывод авторы, двигателем распространения лекарственно-устойчивого туберкулеза на территории России являются, помимо недостатков программы по контролю заболевания, именно биологические факторы. Это дает еще один серьезный повод для беспокойства, поскольку получается, что проблему лекарственно-устойчивого туберкулеза в России нельзя решить, лишь устранив недостатки системы контроля. Похоже, что здесь проблема еще и в биологии, - отметил Дробниевски.

Хотя мы, в общем, имели представление о ситуации в России, новые результаты, полученные группой Дробниевски, просто шокируют, - цитирует Nature Кристофера Дая (Christopher Dye), эпидемиолога ВОЗ. - Они действительно пугающи.

В то же время Дай выразил уверенность в том, что даже в этой ситуации правильная организация работы со стороны органов здравоохранения на местах может способствовать преодолению распространения резистентных форм туберкулеза в РФ. Когда в каждом индивидуальном случае происходит правильное выявление штамма возбудителя и проводится полный курс терапии в наиболее эффективном для данного случая режиме, количество резистентных случаев снижается, - заявил Дай. - Мы наблюдаем это в Эстонии, Гонконге, США и в других странах. Не думаю, что в России такая стратегия не сработает.

Medportal.ru