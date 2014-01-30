250 млн детей в мире не умеют читать и писать - ЮНЕСКО

В мире по меньшей мере 250 млн из 650 млн детей в возрасте до 10 лет не умеют читать и писать.

Такой вывод содержится в докладе Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), презентация которого состоялась в штаб-квартире организации, передает ИТАР-ТАСС.

ПО данным ЮНЕСКО, 130 млн детей посещают начальную школу, однако не получили даже самые базовые знания. Остальные 120 млн проводят в классах недостаточно времени, причем 57 млн из них вообще не посещают занятия, подчеркивается в документе. Составители доклада отмечают, что такое число неграмотных детей обходится государствам в 129 млрд долларов в год.

Как заявила журналистам представитель ЮНЕСКО Вибеке Йенсен, всему виной является нехватка квалифицированных учителей, в особенности в бедных и охваченных конфликтами странах. По его словам, в трети из 193-х стран мира должным образом подготовлены только 75% педагогов начальной школы.

Чтобы преодолеть образовательный кризис, к 2015 году необходимо набрать на работу 5,2 млн квалифицированных преподавателей, отмечают эксперты ЮНЕСКО. При этом в организации указывают на очевидную пользу, которую это принесет экономике стран. Грамотная политика в области образования в течение 40 лет способна увеличить показатель ВВП на душу населения на 23%.