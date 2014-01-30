При нехватке витамина D у беременных может развиться гипертония

Университет Питтсбурга заявляет: женщины с дефицитом витамина D, фиксирующимся в первые 26 недель беременности, чаще сталкиваются с преэклампсией. Это опасное осложнение, характеризуемое высоким давлением и наличием белка в моче, рассказывает Meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Некоторые женщины из-за расстройства страдают от отеков, головных болей, проблем со зрением и болей под ребрами.

Витамин D важен для регулирования и всасывания кальция и фосфора. Ранее сообщалось, что дефицит этого витамина во время беременности приводит к гестационному диабету, повышенному риску инфекций, низкому весу новорожденных и необходимости кесарева сечения. Связь дефицита витамина и преэклампсии ученые исследовали на примере образцов крови 700 женщин, у которых впоследствии развилось отклонение, и образцов 3000 здоровых женщин.

Так, если у женщины в организме отмечалась нехватка витамина в первые 26 недель беременности, вероятность развития тяжелой преэклампсии увеличивалась на 40%. А вот связи концентрации витамина и умеренной преэклампсии выявлено не было. Причина, возможно, в том, что источники разных форм преэклампсии отличаются. В любом случае, медикам предстоит понять, можно ли вылечить тяжелую преэклампсию с помощью витаминных добавок.