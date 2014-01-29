В Харькове с обморожениями госпитализированы 17 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на городской центр здоровья, всего в медучреждения обратились 25 харьковчан.

Среди обратившихся - один ребенок и пятеро мужчин без определенного места жительства.

17 человек были госпитализированы в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи им. проф. Мещанинова, восемь - лечатся амбулаторно.

Отметим, что в Харькове температура днем ожидается на уровне 16-21 градусов мороза, ночью - 20-25 градусов ниже нуля.