Британия запрещает продавать детям электронные сигареты
11:14, 29 января 2014Зарубежные новости
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Врачи опасаются, что электронные сигареты приучат детей ко вкусу никотина, что, в свою очередь, означает, что они могут начать курить
Правительство Великобритании подготовило законопроект, согласно которому продажа электронных сигарет несовершеннолетним будет запрещена, сообщает ВВС.
Врачи опасаются, что электронные сигареты приучат детей ко вкусу никотина, что, в свою очередь, означает, что они могут начать курить традиционные сигареты из табака.
Электронные сигареты считаются более безопасными, чем традиционные, однако на данный момент точно неизвестно, как они влияют на здоровье в долгосрочной перспективе.
Закон также запретит взрослым покупать сигареты для подростков.
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