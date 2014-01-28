Чем опасны белковые диеты

Диеты, делающие упор на активное потребление белка, опасны для здоровья, говорит Университет Гранады. По мнению испанских ученых, белковые диеты повышают риск образования камней в почках и прочих почечных недугов, пишет Medical News Today. Яркий пример такой диеты - диета Дюкана.

Сам создатель метода - доктор Дюкан - лишился права практиковать в 2013 году. Он признает: вследствие его диеты может развиться запор, авитаминоз, появиться неприятный запах изо рта и усталость. Статистика говорит о том, что четыре пятых сидевших на его диете, за 36 месяцев набирали скинутые килограммы. Подобные же колебания веса грозят гипертонией, диабетом и болезнями сердца.

В рамках последнего изыскания ученые держали 10 крыс на диете, на 45% состоявшей из белка. Еще 10 крыс питались нормальными продуктами. Сидение на диете продолжалось 12 недель (эквивалентно 9 годам человеческой жизни). За это время основная группа скинула 10% массы тела. Но вот вес почек увеличился на 22%, капилляры, фильтрующие кровь, выросли в размере на 13%, а объем коллагена вокруг капилляров - на 32%.

Плюс, концентрация цитрата в моче крыс снизилась на 88%, а кислотности возросла на 15%. Все это свидетельствовало об образовании камней, повышенном риске почечной недостаточности и ацидоза. Эксперименты, проводившиеся с людьми, выявляли аналогичные процессы, но по плазме и моче. Медики советуют потреблять фрукты и овощи, дабы снизить риск образования камней. Они полезны за счет содержания калия и магния, которые компенсируют кислотность белковой диеты.

Меддэйли