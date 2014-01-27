Жирные продукты вредны для беременных
Если во время беременности рацион матери насыщен жирами, то это изменит формирующийся мозг ребенка, повысив риск ожирения
Если во время беременности рацион матери насыщен жирами, то это изменит формирующийся мозг ребенка, повысив риск ожирения. Что и доказал эксперимент с животными, передает Meddaily.ru со ссылкой на BBC . Данное открытие специалистов Йельской медицинской школы объясняет, почему дети тучных родителей чаще становятся полными сами.
Изменения в организме ребенка происходят не только через модификации в ДНК, но и через сами структуры мозга. В частности, меняется гипоталамус, необходимый для регулирования метаболизма. Вследствие изменений повышается риск ожирения и диабета 2-го типа.
Надо сказать, в сложившихся условиях при нормальном доступе к еде организм ребенка может начать набирать вес. Правильное питание во время беременности способно разорвать порочный круг. Независимые эксперты подчеркивают: проведенное исследование имеет погрешности, ведь мыши и люди по-разному обрабатывают жир. И большинство информации получено именно в экспериментах с животными.