Жирные продукты вредны для беременных

Если во время беременности рацион матери насыщен жирами, то это изменит формирующийся мозг ребенка, повысив риск ожирения. Что и доказал эксперимент с животными, передает Meddaily.ru со ссылкой на BBC . Данное открытие специалистов Йельской медицинской школы объясняет, почему дети тучных родителей чаще становятся полными сами.

Изменения в организме ребенка происходят не только через модификации в ДНК, но и через сами структуры мозга. В частности, меняется гипоталамус, необходимый для регулирования метаболизма. Вследствие изменений повышается риск ожирения и диабета 2-го типа.

Надо сказать, в сложившихся условиях при нормальном доступе к еде организм ребенка может начать набирать вес. Правильное питание во время беременности способно разорвать порочный круг. Независимые эксперты подчеркивают: проведенное исследование имеет погрешности, ведь мыши и люди по-разному обрабатывают жир. И большинство информации получено именно в экспериментах с животными.