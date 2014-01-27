Шумахера постепенно выводят из комы - СМИ

Врачи начали постепенно выводить знаменитого автогонщика, чемпиона мира в серии «Формула-1» Михаэля Шумахера из состояния искусственной комы, в которой он пребывает с 29 декабря.

Об этом сообщает специализированный сайт F-1.ru со ссылкой на французскую газету Le Journal du Dimanche, у которой есть собственные источники в госпитале Гренобля.

По информации JDD, семикратный чемпион мира мог уже очнуться с некоторой функциональной потерей, характер которой не уточняется.

На запрос издания в больнице Гренобля отказались от комментариев. В свою очередь, опытнейший нейрохирург и личный друг Шумахера Жерар Сайан опроверг эту информацию.

Как сообщал УНИАН, Шумахер 29 декабря ударился головой о камень, катаясь на лыжах во французских Альпах. На вертолете немец был доставлен в больницу города Мутье, а затем был переправлен в Гренобль.