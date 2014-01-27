Причины синдрома дефицита внимания

По мнению сотрудников Стэнфордского университета, это вредит мозгу, пишет The Sydney Morning Herald. Со временем такая форма работы приводит к ошибкам, снижению работоспособности, внимания и к увеличению времени, требуемого для выполнения задач.

По мнению специалистов, современные люди хронически страдают от синдрома дефицита внимания по той причине, что они сталкиваются с несколькими каналами информации. И каждый канал перегружен данными. Если мозг выполняет несколько задач, то для переключения между ними нужно несколько минут. В итоге очень много теряется времени на это переключение.

Также мультизадачность стоит человеку способности строить долгоидущие планы и правильно принимать решения. Постоянно отвлекаясь, он лишается возможности творчески мыслить и фантазировать. Притом, в среднем мозг человека занят сторонними мыслями 47% времени бодрствования.

Правильный распорядок дня - залог успеха. Эксперты советуют первые два часа рабочего дня посвятить какому-нибудь одному делу. А вот на проверку почты лучше выделить три временных блока, по часу каждый, и раскидать их. Каждый день полезно медитировать и составлять список дел. Это спасет от хаоса и поможет расставить приоритеты.

Меддэйли