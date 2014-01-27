Причины синдрома дефицита внимания
Мультизадачность - норма для современных людей. Многим офисным работникам приходится заниматься несколькими делами сразу.
По мнению сотрудников Стэнфордского университета, это вредит мозгу, пишет The Sydney Morning Herald. Со временем такая форма работы приводит к ошибкам, снижению работоспособности, внимания и к увеличению времени, требуемого для выполнения задач.
По мнению специалистов, современные люди хронически страдают от синдрома дефицита внимания по той причине, что они сталкиваются с несколькими каналами информации. И каждый канал перегружен данными. Если мозг выполняет несколько задач, то для переключения между ними нужно несколько минут. В итоге очень много теряется времени на это переключение.
Также мультизадачность стоит человеку способности строить долгоидущие планы и правильно принимать решения. Постоянно отвлекаясь, он лишается возможности творчески мыслить и фантазировать. Притом, в среднем мозг человека занят сторонними мыслями 47% времени бодрствования.
Правильный распорядок дня - залог успеха. Эксперты советуют первые два часа рабочего дня посвятить какому-нибудь одному делу. А вот на проверку почты лучше выделить три временных блока, по часу каждый, и раскидать их. Каждый день полезно медитировать и составлять список дел. Это спасет от хаоса и поможет расставить приоритеты.