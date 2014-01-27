Из-за неизвестного недуга жители поселка в Казахстане спят несколько суток подряд

Необычная эпидемия периодически охватывает расположенный в центре Казахстана поселок Калачи. Жители небольшого населенного пункта засыпают крепким сном буквально на ходу. Местные эксперты пока не нашли объяснения столь странному явлению, пишет Главное.

Впервые о недуге местных жителей стало известно весной прошлого года. Тогда за помощью в областную больницу обратились около десяти сельчан в возрасте от 14 до 70 лет. И все жаловались на одни и те же симптомы: слабость, общее недомогание, частые обмороки, постоянное желание спать, а также частичную потерю памяти и даже галлюцинации. "Люди спали по 2-3 суток так крепко, что даже родные не могли растормошить их, а проснувшись, ничего не помнили", - рассказал тогда журналистам врач-невропатолог Акмолинской областной больницы Сергей Ганиев.

С тех пор массовая "спячка" у жителей поселка повторялась дважды. Последний случай был зафиксирован в январе этого года. При этом речь снова шла о десятках пострадавших, которых объединяло лишь проживание в одном населенном пункте.

По наблюдениям самих пациентов, болезнь проявляется во время резкого потепления. Большего о своей необычной болезни они сказать не могут. Возможно поэтому медики первоначально предположили, что у жителей села ОРВИ или грипп. А необычно сильное влияние на нервную систему человека по мнению врачей объяснялось тем, что в поселке проявились ранее неизученные штаммы вирусных инфекций. Позже в рамках расследования причин заболевания эксперты отрабатывали сразу три возможные версии: влияние радиации, некачественная питьевая вода или отравление суррогатным алкоголем. Однако предварительные результаты исследований не подтвердили ни одну из гипотез.

"Полностью обследовали радиационный фон в каждом доме и вокруг поселка - показания ниже предельно допустимых. Анализы воды из источника брали - тоже все нормально. Обследовали кровь на содержание суррогатного алкоголя, в судебно-медицинскую экспертизу отправляли - все результаты отрицательные", - сообщил журналистам главный врач районной больницы Кабдрашид Альмагамбетов.

Тем временем сами сельчане требуют срочно отправить всех пострадавших от неизвестного недуга на обследование в областной центр - город Кокшетау - и прислать к ним в самое ближайшее время квалифицированных вирусологов. При этом виной всему, по мнению напуганных жителей Калачей, стал расположенный неподалеку от их поселка урановый рудник, где в советское время велась добыча.