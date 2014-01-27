В России предлагают отбирать детей у родителей, которые отказываются от вакцинации

Отказ баптистов в Железногорске вакцинировать детей от распространяющейся в регионе кори недопустим, необходимо делать им прививки или отбирать детей, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В конце декабря 2013 года в Железногорске Курской области корью заболела 20-летняя студентка одного из московских вузов, приехавшая на каникулы к родителям. По сообщениям СМИ, это дочь баптистского пастыря. По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество заболевших корью жителей области увеличилось до 133 и эта цифра ежедневно растет. Сообщается, что медики, санитарные врачи и представители властей Железногорска побеседовали с пастырями церкви евангельских христиан-баптистов о необходимости сделать прививки против кори детям и взрослым. Однако баптисты отказались от вакцинации, пишет Парламентская газета.

«Эпидемия кори в Курской области. Железногорск — город сектантов. Лечить не хотят, прививки не хотят. Уже более 100 человек. Вот тоже бессилие власти. Наплевать на этих сектантов. Пусть молятся, кому хотят, но если детям положено делать прививки — делать насильно или отбирать детей», — предложил лидер ЛДПР в пятницу.

«У хорошей матери, но бедной, забирают ребенка, потому что нет апельсинов в холодильнике, а здесь повальная эпидемия — детей не забирают. Весь Железногорск будет корью покрыт и вся Курская область», — добавил Владимир Жириновский.