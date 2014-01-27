На Филиппинах жертвами наводнений стали 56 человек

Число жителей Филиппин, ставших жертвами наводнений в южной части страны, достигло 56, сообщается в сводке Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (National Disaster Risk Reduction and Management Council).

Еще 10 человек пропали без вести и 83 получили ранения, отмечает РИА Новости

Проливные дожди, принесенные прошедшей на этой неделе через Филиппины первой в этом году тропической депрессией (разновидность тропического циклона) "Агатон" (по международной классификации - "Линглинг"), привели к сильнейшим наводнениям и оползням на южном филиппинском острове Минданао, от которых пострадали уже более 1,1 миллиона человек, причем свыше 180 тыс. из них лишились крова. Разрушены не менее 925 домов и почти полторы тысячи получили серьезные повреждения.

Каждый год на второй по величине на планете Филиппинский архипелаг обрушиваются десятки циклонов и тайфунов. Самой мощной бурей в 2013 году стал прошедший через всю центральную часть страны в ноябре супертайфун "Йоланда" (по международной классификации "Хайянь"). Согласно последним данным, он унес жизни более 6,2 тыс. человек, и еще 1 785 до сих пор остаются в списках пропавших без вести. "Йоланда"превзошла по размаху последствий самое губительное до этого стихийное бедствие в истории страны - цунами 1976 года в заливе Моро, которое унесло жизни 5-8 тыс. жителей Минданао.