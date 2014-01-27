Польша готова предоставить Украине гуманитарную и медицинскую помощь – Туск

Премьер - министр Польши Дональд Туск в Варшаве заявил о готовности польских властей оказать гуманитарную и медицинскую помощь Украине, где с минувшего воскресенья продолжается насильственное противостояние властей и оппозиции, в случае такой необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после сегодняшней встречи с главой Совета Евросоюза Германом Ван Ромпеем.

«Мы организационно подготовлены к такому типу акций, если возникнет такая необходимость», - сказал он.

Туск отметил, что во время сегодняшней встречи обсудил с Ромпеем ситуацию в Украине и поделился видением того, как разрешить политический кризис в этой стране.

Глава польского правительства повторил уже ранее озвучиваемое им мнение, что в первую очередь надо прекратить насилие, отметив, что дальнейшая радикализация настроений является вредной, как для Украины, так и для Польши и Европы.

«За расторжение цепи насилия ответственны власти. Несмотря на довольно драматические обстоятельства, митингующие в Киеве и других городах демонстрируют удивительно высокий уровень ответственности. По нашим данным и наблюдениям , практически не имеют места случаи хулиганства или неоправданной агрессии со стороны участников демонстраций" , - сказал он .

Глава польского правительства назвал ответственными за большинство конфликтов и столкновений правоохранителей, которые представляют властей.

Туск также отметил, что стороны должны сесть за стол переговоров, заверив, что Польша и Евросоюз готовы способствовать диалогу в Украине для решения кризиса.