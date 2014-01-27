Бессонная ночь приравнивается к сотрясению мозга

По мнению шведских исследователей из университета Уппсалы, ночь без сна можно сравнить с сотрясением мозга.

Как сообщают зарубежные СМИ, в обоих случаях повышается уровень химических веществ в крови, характерный для травмы головы, пишут Подробности.

"Ученые провели исследование, в ходе которого произвели забор крови у группы людей, не спавших всю ночь. Оказалось, что в крови испытуемых был повышен уровень веществ NSE и S-100B, которые также являются показателями травмы головы - сотрясения мозга", - отмечается в сообщении.

Хотя повышение было не таким большим, как после удара по голове, но все же значительным, подчеркнули специалисты.

Ранее было доказано, что во время сна мозг очищается от накопившихся за день токсинов. Данные токсины, в свою очередь, влияют на повышение уровня NSE и S-100B, что способствует потере ткани мозга. Этим объясняется то, что после бессонной ночи человек чаще всего испытывает физическую головную боль и сталкивается с трудностями в концентрации внимания, считают ученые.