Пациентам хотят разрешить видеозаписи операций

В Госдуму внесен проект поправок к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Законопроект предусматривает наделение пациентов правом вести видеозапись, которая бы фиксировала действия медиков при проведении операций. Практика видеодокументирования, по мнению автора инициативы, позволила бы, в случае каких-либо претензий к врачу, облегчить разрешение споров, пишет Medportal.ru

Законопроект, поданный депутатом от ЛДПР Валерием Селезневым, и размещенный на официальном портале Госдумы, направлен в первую очередь на создание надежной доказательной базы в случае обвинения медика в профессиональной ошибке.

«Наличие видеозаписи, зафиксировавшей все действия, могло бы существенно упростить данную задачу и облегчить работу экспертам, специалистам, правоохранительным органам, что будет выгодно и самим врачам, поскольку станет неоспоримым доказательством наличия либо отсутствия их вины, пациенту же даст возможность получить возмещение в случае причинения ущерба его жизни и здоровью», говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо этого, подобные видеозаписи могли бы использоваться для обучения молодых специалистов, сохранения уникального опыта врача и его распространения.

В законе оговаривается, что право на ведение видеозаписи предоставляется пациенту, но врач также может воспользоваться этой возможностью, предварительно получив письменное разрешение пациента.

«Процесс видеосъемки не должен никаким образом отвлекать врача от выполнения его работы. Данные видеозаписи будут составлять врачебную тайну», - говорится в сопроводительном документе.