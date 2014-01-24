Ученые предложили определять болезни по запаху

Согласно исследованию шведских ученых, люди способны чувствовать запах нездорового физического состояния тех, чья иммунная система активно борется, спустя всего несколько часов после их контакта с токсином. Результаты проведенной работы опубликованы в журнале Psychological Science, сообщает Medportal.ru.

В настоящее время уже существуют данные о том, что заболевания имеют особые запахи. Так, при туберкулезе лимфатических узлов окружающие могут ощутить от больного запах несвежего пива. Изо рта, а также от кожи и мочи диабетиков может пахнуть гнилыми фруктами или ацетоном. Существует также исследование, показывающие, что специально обученные собаки могут чувствовать запах злокачественных опухолей так же, как они обнаруживают наркотики.

«Способность обнаруживать выделяемые телом специфические запахи может быть важным эволюционным приспособлением, позволяющим избежать потенциально опасного заболевания», - отметил главный автор работы Мэтс Олссон (Mats Olsson) из Каролинского института. В этом исследовании ученые решили выяснить, существует ли такая возможность на ранней стадии заболевания.

Олссон и его коллеги сделали 8 здоровым добровольцам инъекции либо липополисахарида (ЛПС, или эндотоксина) - вызывающего иммунный ответ токсина, который является основным компонентом клеточной стенки многих бактерий, либо физиологического раствора, обеспечившего эффект плацебо. После этого в течение четырех часов испытуемые носили обтягивающие футболки, впитывающие пот.

За это время в организме тех участников эксперимента, которым сделали инъекцию ЛПС, развилась иммунная реакция, проявившаяся повышением температуры и увеличением уровня цитокинов в крови.

Затем 40 других участников эксперимента попросили оценить запахи образцов пота, полученных от восьми добровольцев. Как показали результаты исследования, большинство из них сочли запах футболок, ношенных испытуемыми, которым ввели эндотоксин, наиболее интенсивным, неприятным и «нездоровым» по сравнению с запахом пота испытуемых из группы плацебо.

Таким образом, исследователи отметили наличие определенной связи между активацией иммунной системы, сопровождающейся повышением уровня цитокинов, и характером выделяемого в этот период запаха пота. То есть, чем сильнее был иммунный ответ на введение эндотоксина, тем неприятнее и резче оказывался запах пота.

И, по словам исследователей, хотя летучие соединения, обеспечивающие такой эфект, еще точно не определены, полученные результаты дают более полное представление о сигналах развития болезни и могут также помочь в понимании того, как локализовать инфекционное заболевание.