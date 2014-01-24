Мобильные телефоны ухудшают осанку человека

Ушло несколько миллионов лет эволюции, чтобы человек стал прямоходящим. Но современные технологии отодвигают все завоевания эволюции назад. Как показал анализ, современные люди часто горбятся, начинают идти медленно и теряют равновесие. Причина - постоянное использование мобильных телефонов и прочих гаджетов, передает Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph.

Исследователи попросили 26 добровольцев пройтись без телефона, а потом с телефоном, читая или печатая сообщение. За положением тела людей и их движениями следил компьютер. Оказалось, набирание текста изменяло осанку и походку. Со склоненной вперед головой люди, набирающие сообщение, не могли нормально пройти по прямой линии, часто теряя равновесие. Плюс, в таком положении позвонки шеи испытывали дополнительную нагрузку примерно в 15 килограммов. Напрягались мышцы плеч и шеи.

Комментирует доктор Сиобан Чабрун из Университета Квинсленда: "Все это влияет не только на здоровье человека в перспективе, но и на его безопасность. Поэтому не стоит использовать мобильные устройства на ходу". Физиотерапевты уже говорят об особом виде травмы, связанной с частым и длительным использованием телефона. А исследование Университета Сан-Франциско показало, что 83% человек жалуются на боль в руке или шее при наборе текста. Также, печатая СМС, они часто задерживают дыхание, а их сердцебиение учащается.