Ягоды нейтрализуют негативный эффект вредных продуктов

Университет Лунда выяснил: брусника предотвращает набор веса, даже при обилии жиров в рационе. Это доказали эксперименты с крысами, отмечает Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Также ягоды снижают показатели сахара и холестерина. А вот разрекламированная ягода асаи, напротив, грозит набором веса.

Крыс, склонных к полноте и питавшихся неправильно, ученые поделили на группы. Была и контрольная группа, питавшаяся правильно. Животным давали бруснику, чернику, малину, водянику, ежевику, чернослив, черную смородину или ягоды асаи. Через три месяца состояние животных сравнили. Оказалось, лучше всего выглядела группа, питавшаяся брусникой. Животные не набрали лишнего веса, как и контрольная группа. Это же можно было сказать о показателях сахара, жира в печени и холестерина.

Черная смородина и черника тоже неплохо себя показали, но эффект был не настолько явным. А вот ягоды асаи повысили не только вес животных, но и уровень жира в печени. Брусника эффективна за счет полифенолов, однако, как именно они работают, еще предстоит выяснить. В рамках исследования рацион животных до 20% состоял из ягод. Это вполне реальный объем и для человека.