Витаминные добавки могут привести к раку груди

Многим женщинам советуют пить фолиевую кислоту во время беременности. Эта добавка нужна для нормального развития ребенка. Но большая доза фолиевой кислоты, на самом деле, может спровоцировать рак груди, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Health India.

Эксперимент, проведенный доктором Янг-Ин Ким, показал: предраковые и раковые клетки получали значительную стимуляцию, когда доза превышала дневную норму в 2,5-5 раз. Специалист подчеркивает: проблема актуальная для людей, потребляющих продукты питания, обогащенные фолиевой кислотой. Нельзя забывать и о повсеместном распространении БАДов. Особенно это касается лиц, уже получивших диагноз "рак".

В Северной Америке пациенты, сталкивающиеся с раком, буквально завалены мультивитаминами и прочими БАДами. Женщинам же советуют принимать фолиевую кислоту не только во время беременности, но и до. Это призвано снизить риск появления дефектов нервной трубки у детей вроде расщепления позвоночника.