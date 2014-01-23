Раздражительные люди чаще болеют и быстро стареют

Изучив обзор по данным почти 700 пожилых людей, американские специалисты сделали вывод, что проживание и общение с родственниками, друзьями и соседями в возрасте 65-90 лет позволяет оставаться здоровым и физически активным долгие годы. Кроме того, эксперты заключили, что раздражительные люди стареют быстрее и имеют более широкий спектр проблем здоровья.

Существует четкая связь между социальной жизнью и здоровьем в старшем возрасте, считают медики. Отрицательные социальные взаимодействия и, как следствие, нелюдимость имеют прямое воздействие на иммунную систему, способствуя воспалительным и подстрекательным процессам в организме, которые ведут к заболеваниям, говорят врачи Государственного университета штата Огайо и Государственного университета штата Орегон. Также чрезмерные эмоциональные переживания в пожилом возрасте влияют на нервную систему и ухудшают работу сердца.

ami-tass.ru