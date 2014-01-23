Детское косоглазие начали лечить с помощью компьютера

Согласно последним исследованиям, с помощью компьютера или ноутбука можно даже лечить косоглазие, правда, лишь у детей в возрасте от 3 до 5 лет, поскольку нейроны головного мозга, ответственные за зрение, в более позднем возрасте переучиваются уже плохо.

Программный комплекс "Маленький Волшебник", созданный учеными ТГУ совместно с МНТК "Микрохирургия глаза", успешно прошел испытания, уже внедрен в лечебный процесс тамбовских клиник и скоро будет использоваться по всей России.

"Видео-компьютерное лечение заключается в том, что изображения, полученные правым и левым глазами различаются, если их рассматривать с помощью красного и синего светофильтров, - говорит заведующий кафедрой компьютерного и математического моделирования ТГУ им. Державина, профессор Александр Арзамасцев. - Если надеть очки с этими светофильтрами, мы разделяем изображения, которые видят правый и левый глаз. Суть лечения состоит в тренировке мозга ребенка таким образом, чтобы нейроны, соответствующие отстающему глазу, переобучались, и в итоге глаза становились равноправными".

Данный эффект как раз достигается благодаря компьютерной программе "Маленький волшебник": ребенку предлагается выполнить порядка 20 заданий, манипулируя с объектами на экране, представленными в красном и синем цветах, например, мышкой надеть красную фуражку на синего полицейского. В результате таких тренировок мозг ребенка обучается совмещению данных объектов.

Врач, в свою очередь, замеряет показатели, ответственные за степень косоглазия, то есть расстояние бинокулярного зрения и функциональную скотому. Через 2-3 месяца регулярных тренировок маленький пациент способен окончательно вылечиться от косоглазия.

Помимо лечения детского косоглазия в стационарных условиях, "Маленький волшебник" будет выпущен и в качестве облачного сервиса и будет доступен в качестве приложения для мобильных устройств.

Российская газета