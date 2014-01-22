Быстрое движение глаз - индикатор принятия необдуманных решений

Быстрое движение глаз является индикатором принятия необдуманных решений, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале The Journal of Neuroscience.

К такому выводу они пришли в ходе исследования, в ходе которого измеряли реакцию людей, а также скорость принятия ими решений.

В частности, было установлено, что принятию решений более импульсивными людьми предшествуют быстрые движения глазами.

Более того, большинство решений, принятых такими людьми, носили характер необдуманных.

Ученые предполагают, что есть прямая взаимосвязь между обоими показателями.

Газета.ру