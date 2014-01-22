Детская агрессия на 50% обусловлена генетикой

Университет Монреаля и Больница Сэн-Жюстин доказали: агрессивное поведение маленького ребенка - результат влияния генов. Хотя внешнее влияние в виде окружающей среды и представляемых ролевых моделей исключать нельзя, пишет Medical News Today.

Обычно агрессивное поведение особо сильно проявляется в промежуток 2-4 лет. Эксперты исследовали поведение и геном 667 пар близнецов, а родителей попросили оценить уровень детской физической агрессии, когда близнецам исполнялось 20, 32 и 50 месяцев.

Оказалось, действительно, физическая агрессия особенно явно давала о себе знать в самом раннем возрасте. Но изначальная частота эпизодов и показатели изменения физической агрессии напрямую зависели от генетических и внешних факторов. По мнению специалистов, влияние генов равно примерно 50%. К счастью, многие дети перерастают эту проблему и учатся справляться с агрессивными проявлениями.

Меддэйли