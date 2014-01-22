Витамин В3 снимает воспаление в кишечнике

Рацион, богатый клетчаткой, способен снизить риск воспаления кишечника и рака. Это известный факт. Но последние исследования говорят о том, что аналогичными свойствами обладает и витамин В3, ниацин, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Специалисты предлагают сочетать добавки с витамином и специальную диету.

Они вывели мышей без рецептора Gpr109a, что толкало животных к раку и воспалению кишечника. Но введение ниацина в условиях отсутствия полезных бактерий в кишечнике заставляло иммунные клетки переходить в противовоспалительный режим. Итак, при диете, богатой клетчаткой, полезные бактерии прекрасно себя чувствуют.

Потребление клетчатки приводит к выработке бутирата, активирующего рецептор Gpr109a в иммунных клетках - макрофагах и дендритных клетках кишечника. Данные клетки производят противовоспалительные молекулы и передают сигналы Т-клеткам, ключевому элементу иммунной системы. Это, в свою очередь, заставляет Т-клетки производить противовоспалительные молекулы. Плюс, эпителиальные клетки, выстилающие кишечник, под воздействием бутирата начинают выделять цитокины - белки, способствующие затягиванию ран.

Ученые полагают, что большие дозы ниацина могут помочь в лечении или превентивной терапии язвенного колита, болезни Крона и колоректального рака, а также семейного аденоматозного полипоза. Сейчас специалисты готовятся к клиническим испытаниям.