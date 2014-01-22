Качественный сон - защита от рака простаты

Высокий уровень гормона мелатонина способствует снижению риска развития рака простаты. Об этом говорят результаты исследования, обнародованные на конференции Американской ассоциации исследований рака, пишет Likar.info.

Известно, что «гормон сна» мелатонин регулирует суточные ритмы в организме. В ходе нового исследования ученые пришли к выводу, что этот гормон участвует в регулировании выработки других гормонов, которые связаны с развитием злокачественных новообразований. Они изучили данные о 928 пожилых мужчинах, часть из которых имела трудности с засыпанием и сном. Анализ мочи показал, что у этих участников значительно снижен уровень основного метаболита мелатонина 6-СОМ. По итогам 7-летнего наблюдения за участниками выяснилось, что у мужчин с повышенным содержанием 6-СОМ в моче риск развития рака простаты был ниже на 75%.

Это не первое исследование, которое показывает связь между качеством сна и риском развития рака предстательной железы. Ранее к подобному выводу пришли ученые из Исландии.