Скрытые угрозы подушек безопасности

Во время автомобильных аварий подушки безопасности спасают множество жизней. Вместе с тем, они могут стать причиной скрытого повреждения сердца, легких и сосудов, особенно если не использовались ремни безопасности. Об этом заявили американские исследователи, пишет Likar.info.

Сотрудники Медицинского научного центра Университета Теннеси, Мемфис, США, изучили 57 обзоров исследований и сообщений за 1970-2013гг., посвященных случаям из клинической практики. Оказалось, что у многих участников аварий, которые получили удар, смягченный подушкой безопасности, при отсутствии внешних повреждений обнаруживаются травмы сердца и магистральных сосудов. Спустя некоторое время могут обнаружиться разрыв аорты, расслаивающая аневризма, разрыв правого предсердия, инфаркт миокарда и другие опасные для жизни травмы. Кроме того, участники инцидентов получают скрытые переломы ребер и грудины, у них развивается бронхиальная астма в результате вдыхания химических веществ, входящих в состав воздуха в подушке безопасности.

Таким образом, кардиологам следует проводить тщательное обследование жертв аварии даже при отсутствии у них жалоб на боль и внешних повреждений.