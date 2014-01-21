Продукты, которые предотвращают диабет

Как было установлено, флавоноиды, содержащиеся в ягодах, регулируют уровень сахара в крови, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

В особенности помогают соединения антоцианы. Их, кстати, можно найти не только в клубнике, но в черной смородине, ежевике и чернике. Сотрудники Университета Восточной Англии и Королевского колледжа Лондона убеждены: активное потребление продуктов, богатых этими соединениями, связано со снижением показателей инсулиновой резистентности и с лучшим регулированием сахара. Плюс, соединения снимают воспаление, грозящее заболеваниями.

Эксперты проверили эту теорию на примере почти 2000 женщин. Ученые оценивали объем потребления шести подклассов флавоноидов. Потом анализировались образцы крови на предмет регулирования сахара и воспаления. Оказалось, активное потребление антоцианов и флавонов наиболее эффективно снижало резистентность к инсулину.

А вот высокий уровень потребления антоцианов сам по себе уменьшал уровень хронического воспаления, которое, кстати связано не только с диабетом, но воспалением и болезнями сердца. Большой объем флавонов в рационе повышал концентрацию белка адипонектина, помогающего регулировать метаболические процессы, включая метаболизм глюкозы.