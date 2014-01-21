Постоянный шум приводит к физиологическим изменениям в организме

2% всех смертей вызваны заболеваниями, связанными с избыточным шумом. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Повышенный уровень шума создаёт у людей состояние тревоги, а отсюда — инфаркты и инсульты. Ежегодно тысячи людей умирают от недостатка тишины и спокойствия только в одной Великобритании.

Органы чувств человека воспринимают звуки вокруг, даже когда человек спит. Затем баланс гормонов в организме нарушается, что в свою очередь заставляет работать с напряжением многие органы.

А когда человек достаточно долго живёт в месте с повышенным уровнем шума, то это может вызвать не только психологические, но и физиологические изменения, которые являются прямой угрозой человеческой жизни.

На сегодняшний день повышенный уровень шума во время сна испытывают 2% жителей Европы. Нормальное человеческое ухо слышит звуки от 25 дБ (децибел), а обычный бытовой шум в среднем около 70 дБ никакой опасности для человека не представляет. Без проблем для здоровья человек может выдержать звук до 120 дБ.

В странах ЕС действует закон, регламентирующий уровень шума в пределах 85 децибел, в течение 8 часов ежедневно, но не более. При этом общественных зданиях, медицинских учреждениях, школах, детских садах, офисах максимальный шумовой уровень не должен превышать 30-35 дБ, уровень шума в жилых помещениях днем — 40 дБ, а ночью — 30 дБ.

Тем не менее, во многих жилых помещениях в Европе уровень шума составляет 50-60 децибел — это примерно равно звуку работающей посудомоечной машины.

Шумовое загрязнение всегда считалось менее опасной формой, чем другие виды экологического загрязнения, а люди практически не волнуются о том, как шум влияет на их здоровье. Однако данные Бюро национальной статистики Великобритании показывают, что количество жалоб на шум в стране в последние 20 лет выросло в 5 раз. Получается, что таким образом шум действительно становится для людей все более серьезной угрозой.

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