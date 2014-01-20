Разработаны "умные" линзы для диабетиков

Корпорация Google представила проект по созданию "умных" контактных линз, предназначенных для больных сахарным диабетом. О проекте рассказывается в блоге Google, сообщает ТСН.

Контактные линзы, разработанные в Google[X], позволяют постоянно измерять уровень глюкозы в крови - параметр, который очень важен для диабетиков. Для этого линзы анализируют состав слёз человека каждую секунду и могут передавать информацию на внешнее устройство.

"Умные" линзы представляют собой биосовместимый материал наподобие пластика, на котором размещены очень маленькие сенсор, антенна и чип.

Линзы получают необходимую для работы электроэнергию по радиоканалу от внешнего устройства. По такому же радиоканалу осуществляется и передача данных об уровне сахара.

Линзы будут определять уровень сахара в крови человека и оповещать его об этом.

В Google говорят, что пока проект далек от выхода на рынок, но сейчас корпорация активно проводит медицинское исследование продукта и ищет партнеров среди производителей медоборудования для доработки "умной" линзы.

В будущем разработчики также могут включить в линзы маленький источник света, с помощью которого носитель будет оповещаться о слишком высоком или слишком низком уровне сахара в крови.

Как сообщалось ранее, компанию Google признали самым крутым местом для работы. А вот компания Apple вообще не попала в список.