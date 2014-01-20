Ингибиторы HDAC2 ослабляют силу болезненных воспоминаний

Сотрудники Массачусетского технологического института обнаружили соединение, которое способно помочь людям с посттравматическим стрессовым расстройством, уже безрезультатно посетившим консультации психолога, передает Меддэйли.

Они проверили эффект средства - ингибитора HDAC2 - на крысах. Суть в том, что ингибитор повышает пластичность мозга, позволяя сформировать новые сильные воспоминания, которые перекрывают по силе старые неприятные воспоминания. Крыс это, например, заставляло думать, что помещение неопасно, хотя ранее у них в мозге сформировалась связка этого места и болезненной стимуляции.

Правда, есть одна проблема. Если травматичный опыт был очень давно и, следовательно, воспоминание давно устоялось, его трудно изменить. Поэтому важно заняться лечением вскоре после неприятного события. Ученые до сих пор не совсем уверены, то ли старые воспоминания изменяются, то ли новые полностью перекрывают старые без изменений.