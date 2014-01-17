Спиртные напитки - полноценный канцероген

Алкоголь приводит к развитию рака полости рта, глотки, гортани и пищевода. Данный вывод появился на страницах журнала Oral Oncology, пишет DNA India. Итак, ученые однозначно связывают потребление спиртного с раком в области верхнего пищеварительного тракта.

В рамках проведенного изыскания учитывались данные людей, чья частота потребления алкоголя разнилась от среднего до высокого уровня потребления. В мире зарегистрировано около 2 миллиардов людей, употребляющих спиртное. 76,3 миллиона страдают от болезней и травм, полученных из-за спиртного. В год от алкоголя умирают 1,8 миллиона.

Что касается рака, то многие не знают о канцерогенных свойствах спиртного. Проведенная исследовательская работа является одной из немногих работ, обративших внимание на смертность, связанную, как раз, с раком.