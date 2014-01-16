Сладости ухудшают состояние кожи

Диетологи и косметологи всегда протестовали насчёт большого количества сахара, особенно рафинированного. Даже в мёде или натуральном фруктовом сиропе очень много много фруктозы, а тем более в шоколаде и выпечке. Нужно помнить, что фрукты, соки, сухофрукты также содержат сахар.

Включить в рацион здоровые жиры

Итак, со сладким решили. Первый шаг к идеальной коже сделан. Второй шаг — ввести в рацион оливковое масло, авокадо. Полезные мононенасыщенные жиры, которые содержатся в этих продуктах, жизненноважны для кожи.

Кушать больше овощей

Овощи полезны для всех, так как они полны клетчатки и антиоксидантов. Но не нужно увлекаться овощами, которые содержат крахмал, так как они могут сильно повлиять на уровень сахара в крови. Нужно заметить, что и техника обработки играет большую роль, к примеру, после жарки пастернак также сильно повышает уровень сахара.