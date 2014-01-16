Зимняя оттепель - угроза для здоровья

Как известно, погода влияет на самочувствие человека. В ходе исследования американские ученые выяснили, какая погода зимой самая опасная для здоровья. Результаты опубликованы в International Journal of Biometeorology.

Исследователи сравнили данные о днях с высокой смертностью в пяти городах США за период с 1975 по 2004 гг. Большинство смертей были вызваны сердечно-сосудистыми и респираторными осложнениями. Оказалось, что всплески смертности происходили в более теплые зимние дни. Причем, в эти дни было больше осадков (дождь, снег, мокрый снег), и более низкое атмосферное давление.

По оценкам исследователей, зимой самые опасные для здоровья дни – начинающаяся оттепель, когда атмосферное давление начинает снижаться. Кроме того, напомним, при плюсовой температуре воздуха и повышенной влажности активно распространяются вирусы и микробы. Более комфортны для здоровья морозные солнечные дни.

likar.info