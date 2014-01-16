В США попал в аварию школьный автобус, пострадали дети
10:53, 16 января 2014Зарубежные новости
0
Госпитализированы 8 школьников
В США школьный автобус попал в аварию в городе Новый Орлеан (штат Луизиана), восемь детей госпитализированы.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный информационный портал NOLA.com, по данным полиции, авария произошла в 16.45 среды по местному времени. Дети получили незначительные травмы.
Причина ДТП и подробности не сообщаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter