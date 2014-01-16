В США попал в аварию школьный автобус, пострадали дети

10:53, 16 января 2014
Зарубежные новости
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Госпитализированы 8 школьников

В США школьный автобус попал в аварию в городе Новый Орлеан (штат Луизиана), восемь детей госпитализированы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный информационный портал NOLA.com, по данным полиции, авария произошла в 16.45 среды по местному времени. Дети получили незначительные травмы.

Причина ДТП и подробности не сообщаются.

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