В США попал в аварию школьный автобус, пострадали дети

В США школьный автобус попал в аварию в городе Новый Орлеан (штат Луизиана), восемь детей госпитализированы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный информационный портал NOLA.com, по данным полиции, авария произошла в 16.45 среды по местному времени. Дети получили незначительные травмы.

Причина ДТП и подробности не сообщаются.