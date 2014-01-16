Кормление грудью сохранит суставы женщины от артрита

Продолжительное грудное вскармливание снижает риск ревматоидного артрита у женщин. К такому выводу пришли китайские ученые под руководством профессора Peymane Adab.

В исследовании участвовали 7349 китаянок в возрасте от 50 лет, каждая из которых имела не менее одного ребенка. Женщин попросили рассказать, во сколько лет они родили первенца, как долго кормили детей грудью, принимали ли оральные контрацептивы и страдают ли ревматоидным артритом. Выяснилось, что 95% женщин кормили грудью не менее одного месяца, 11% в своей жизни принимали контрацептивы. Средний возраст наступления первой беременности составил 24 года, средний возраст выявления артрита – 47,5 лет.

Анализ данных не обнаружил связи между приемом контрацептивов и риском артрита, зато выяснилось, что чем дольше женщина кормила грудью, тем реже был у нее риск артрита. В целом, кормившие женщины сталкивались с артритом в 2 раза реже, чем те, кто вообще не кормил грудью. Вероятно, грудное вскармливание и развитие ревматоидного артрита связано через общие гормональные механизмы, которые предстоит изучить в дальнейших исследованиях.

likar.info