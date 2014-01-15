На предприятии Беларуси радиация превышает норму в 235 раз

На открытой площадке ОАО «Белцветмет» в поселке Гатово Минской области обнаружили источник радиации, превышащий уровень радиации в 235 раз.

Как сообщили УНИАН в МЧС Беларуси, источник радиации был обнаружен при проведении проверки металла 14 января.

«К месту вызова были направлены спасатели, бригада скорой медицинской помощи, работники центра гигиены и эпидемиологии. В ходе разбирательства было установлено, что при прохождении грузового автомобиля с цветным металлом (мелкие запчасти от приборов) через зону таможенного контроля ручной прибор для измерения радиационного фона зафиксировал превышение уровня радиации в три раза», - говорится в сообщении.

Работники химической службы МЧС произвели замеры предельно допустимой концентрации. «Уровень радиационного фона составил 27 микрозивертов при допустимом уровне 0,2 микрозиверта (превышение в 135 раз). Зона заражения была ограждена, допуск людей ограничен. Была проведена разгрузка автомобиля», - отметили в МЧС Беларуси.

При проведении работ по поиску возможного источника радиационного излучения работники химической службы МЧС обнаружили фрагмент прибора диаметром 10 см и длиной 6 см, по которому были произведены повторные замеры предельно допустимой концентрации. Уровень радиационного фона составил 47 микрозивертов (превышение в 235 раз).

«Предмет помещен в герметичный контейнер и вывезен для последующей утилизации. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Беларуси.