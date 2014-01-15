На Филиппинах из-за наводнения эвакуированы 200 тыс. жителей

По меньшей мере 22 человека стали жертвами наводнений и оползней на юге Филиппинского архипелага, где вторую неделю идут проливные дожди. Десятки человек пропали без вести.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня докладе национального штаба гражданской обороны.

В нем отмечается, что более 200 тыс. филиппинцев эвакуированы из затопленных и разрушенных домов в палаточные лагеря для беженцев.

Наиболее катастрофическое положение сложилось на втором по величине острове архипелага - Минданао с населением 22 млн человек. Из-за дождей с горных склонов начался сход грязевых селей и оползней. Стихия нанесла громадный ущерб сельскохозяйственным угодьями и социальной инфраструктуре. Продовольствие и иная гуманитарная помощь пострадавшим перебрасывается военно-транспортными самолетами филиппинских ВВС.

Ежегодно на Филиппинский архипелаг, в который входит 7 тыс. островов, обрушиваются от 22 до 27 тайфунов, супертайфунов и тропических штормов.

Источник: itar-tass.com