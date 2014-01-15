18 человек пострадали при пожаре в аэропорту Нью-Йорка
09:21, 15 января 2014Зарубежные новости
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Четыре человека госпитализированы
Пожар произошел в одном из зданий аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, пострадали 18 человек.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.
Небольшое возгорание произошло в грузовом терминале компании Lufthansa. По данным полиции, загорелся один из мусорных контейнеров. Примерно через полчаса пожар был потушен.
В результате пожара от отравления продуктами горения пострадали 18 сотрудников аэропорта. Четыре человека были госпитализированы, 14 пострадавшим помощь была оказана на месте.
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