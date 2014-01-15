В Чехии наказали виновных в распространении ядовитого алкоголя

В Чехии прокуроры огласили обвинение 31 человеку по делу о распространении в стране отравленного нелегального алкоголя осенью 2012 года, в результате чего погибли 38 человек и еще десятки пострадали, передает Радио «Свобода».

Семерым подозреваемым выдвинуто самое тяжкое обвинение - в создании угрозы общественной безопасности, за что им в случае признания виновными может грозить до 20 лет лишения свободы или, в виде исключения, пожизненное заключение, сообщают чешские средства информации.

По сообщениям, обвиняемые стояли в начале всей цепочки распространения ядовитого алкоголя, они смешали питьевой спирт-этанол со смертельно опасным метанолом в соотношении 1:1 и пустив 10 тысяч литров этой смеси в оборот для производства спиртных напитков.

Осенью 2012 года Чехию охватила волна тяжелых отравлений и смертей в результате употребления ядовитого алкоголя с содержанием метанола. Тогда в стране пришлось на некоторое время запретить продажу всех алкогольных напитков, крепче 20 объемных процентов, пока происхождение яда не было установлено.

Источник: radiosvoboda.org