Хурма - эффективное средство быстрого безопасного похудения

Диетологи из Грузии считают, что хурма - эффективное средство для быстрого и безопасного похудения. Об этом сообщает Myjane.

Своим свойствам хурма обязана наличию ценных витаминов и микроэлементов, которые прекрасно заменяют полноценный обед. Поэтому, если обедать хурмой в течение месяца, то три-пять килограммов уйдут сами собой, утверждают эксперты.

Свойства хурмы специалисты испытали на 64 испытуемых. Оказалось, что жир уходит без всяких физических нагрузок. И при этом у добровольцев не было выявлено никаких проблем со здоровьем.