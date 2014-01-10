Оливковое масло - лучше низкокалорийных диет
15:33, 10 января 2014Зарубежные новости
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Дополняйте свой рацион
Специалисты Муниципального института медицинских исследований в Барселоне считают, что дополнение своего рациона оливковым маслом первого отжима или орехов значительно полезнее низкокалорийной диеты, когда речь идет о людях страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Опытным путем на добровольцах было выявлено, что компоненты оливкового масла и орехов замедляют процесс окисления липидов, что влияет на образование атеросклеротических бляшек, приводящих к сужению просвета сосудов, и как следствие снижает риск развития атеросклероза.
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