Оливковое масло - лучше низкокалорийных диет

Специалисты Муниципального института медицинских исследований в Барселоне считают, что дополнение своего рациона оливковым маслом первого отжима или орехов значительно полезнее низкокалорийной диеты, когда речь идет о людях страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Опытным путем на добровольцах было выявлено, что компоненты оливкового масла и орехов замедляют процесс окисления липидов, что влияет на образование атеросклеротических бляшек, приводящих к сужению просвета сосудов, и как следствие снижает риск развития атеросклероза.