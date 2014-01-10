Свет помогает лечить алкогольную зависимость

Световое воздействие способно простимулировать нейроны, тем самым запустив систему контроля потребления спиртного, доказали эксперименты с грызунами. Это потенциально новое лечение алкоголизма, неврологических и психических недугов, пишет The Financial Express со ссылкой на работу Университета Буффало.

В основе подхода лежит оптогенетика, влияющая на высвобождение дофамина и, следовательно, на поведение. В рамках экспериментов сначала специалисты приучили крыс к алкоголю (животные сильно напивались). Стимулируя дофаминовые нейроны в определенной последовательности, удавалось достичь продолжительного, хотя и не очень активного высвобождения дофамина. Это позволяло крысам воздерживаться от спиртного.

Что важно, они не пили, даже после окончания стимуляции. Используемая световая стимуляция, в отличие от электрической, воздействует на конкретные группы нейронов. Можно простимулировать за раз лишь один тип нейронов. Для этого сначала в мозг вводится вирус с геном, кодирующим светочувствительный белок. Потом белок активизирует конкретную группу дофаминовых рецепторов в системе награды мозга при облучении, поясняют специалисты.

Meddaily