Виноград - фрукт полезный для глаз

Виноград назван средством профилактики возрастного заболевания глаз, которое может стать причиной слепоты в пожилом возрасте.

Понимание процессов, происходящих внутри глаза, позволило офтальмологам назвать вещества, необходимые человеку для хорошего зрения.

Ученые из университета Фордхэма, Нью-Йорк, обнаружили в винограде антиоксиданты, защищающие глаза от возрастной макулярной дегенерации. В ходе эксперимента они наблюдали за мышами, генетически склонными к развитию этого заболевания глаз.

Эксперты полагают, что потеря зрения с возрастом связана с постоянным оксидативным стрессом. Согласно результатам исследования, виноград защищает сетчатку глаз от оксидативного стресса, что является профилактикой слепоты.