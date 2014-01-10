Чем полезнее всего запивать еду

Ученые определили, что запивать еду водой и другими напитками, особенно холодными, вредно для пищеварения и всего организма в целом.

Слюна содержит все необходимые ферменты для начальной обработки пищи, поэтому частично переваривает крахмал и белки. Этим она помогает желудку, готовя полученную пищу к усвоению. А напитки, особенно холодные — они просто нейтрализуют действие этих самых ферментов, смешиваясь со слюной.

Желудок очень плохо переваривает большие куски пищи — именно это служит причиной появления гнилостного брожения. Человеческий организм усваивает при таком раскладе только ту часть пищи, которую смог переварить.

Кроме того, нужно заметить, что некоторую жидкую пищу, например, сок, молоко, кефир так же нужно слегка пожевать, чтобы молекулы слюны соединились с молекулами потребляемой жидкости — в этом случае от напитка будет больше пользы.

Если вы все же спешите, то запивать пищу следует теплым компотом, но ни в коем случае не хватайтесь за холодный квас, когда попробовали баранину. Элементарно, жир в холодной среде застывает — это опасно проблемами, которых лучше избежать.