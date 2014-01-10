Молния убила троих человек, более 20 ранены

В аргентинском городе Вилья-Хесель ударом молнии убило троих человек, более 20 человек получили ранения.

Город расположен к юго-востоку от Буэнос-Айреса на побережье Атлантического океана. Как сообщает русская служба Би-Би-Си , люди укрывались от шторма на пляже, когда ударила молния.

Очевидцы случившегося отмечают, что они услышали ужасный грохот, а нескольких людей отбросило мощным ударом. Многие из раненых получили ожоги.