Молния убила троих человек, более 20 ранены
09:35, 10 января 2014Зарубежные новости
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Люди прятались на пляже от шторма
В аргентинском городе Вилья-Хесель ударом молнии убило троих человек, более 20 человек получили ранения.
Город расположен к юго-востоку от Буэнос-Айреса на побережье Атлантического океана. Как сообщает русская служба Би-Би-Си, люди укрывались от шторма на пляже, когда ударила молния.
Очевидцы случившегося отмечают, что они услышали ужасный грохот, а нескольких людей отбросило мощным ударом. Многие из раненых получили ожоги.
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