Специальное питание избавит от симптомов астмы

Фрукты, овощи и цельные злаки - вот спасение для астматиков, доказали эксперименты с животными. Как передает BBC, рацион, богатый клетчаткой, снижает показатели воспаления в легких. Также было установлено: при всасывании в кишечнике клетчатка, наполненная питательными веществами, меняет работу иммунитета.

Не исключено, что засилье обработанных продуктов в рационе современных людей, бедных клетчаткой, стоит за мировой эпидемией астмы. По словам сотрудников Университета Лозанны, от концентрации клетчатки зависит бактериальный состав флоры кишечника. А известно, что данный фактор напрямую влияет на все системы организма, включая иммунную.

Например, если в рационе много клетчатки, то в кишечнике увеличивалась концентрация определенных бактерий, которые вырабатывали больше коротких жирных кислот (они легко всасываются в кровь). Вероятно, данные жирные кислоты выступали в роли сигналов для иммунной системы. В результате легкие лучше противостояли воспалению.

В свою очередь, низкая концентрация клетчатки в рационе повышала риск астмы. Кстати, вполне возможно, что сработает прямое введение очищенных жирных кислот в организм. По крайней мере, данный подход хорошо себя зарекомендовал среди мышей.

meddaily.ru