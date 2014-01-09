Спирт и перчатки не спасают от передачи больничных бактерий

В больницах бактерии Clostridium difficile, вызывающие диарею, распространяются легче, чем можно представить. Споры этих патогенов ученые нашли на руках 24% сотрудников одного французского госпиталя, имевших дело с людьми, зараженными бактерией, пишет Medical News Today.

Специалисты советуют после контакта с такими больными обязательно обрабатывать руки спиртосодержащими средствами, мылом и водой. Но практика показывает, что этого недостаточно и заразиться уже могут другие пациенты. Споры C. difficile стойко переносят процедуры дезинфекции, а перчатки не способны на все 100% спасти от заражения.

Кстати, данная проблема актуальна не только для больниц, где отмечается высокий уровень заражения C. difficile. В особой опасности находятся лица, проходящие антибиотическую терапию, и пожилые люди, в принципе. Что касается работников, то чаще всего заражаются специалисты, вынужденные мыть пациентов после непроизвольной дефекации, меняющие грязные простыни, проводящие колоноскопию или подобные исследования. Риск напрямую зависит от длительности контакта. Как правило, заражается младший медицинский персонал (42%), терапевты (23%) и медсестры (19%).